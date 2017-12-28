РИАМО - 28 дек. Все муниципальные образования Московской области должны принять генеральные планы в течение первого полугодия 2018 года, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

«Московская область целыми десятилетиями развивалась без каких-либо генеральных планов. Это делает жизнь человека кошмарной. Мест хватало для новых домов, но не хватает для детских садиков, депо. Правительство дало нам срок принять все генпланы до 1 июля 2018 года», - сказал Воробьев на встрече с журналистами.

Он отметил, что сейчас активно идёт принятие генеральных планов.