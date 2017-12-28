РИАМО - 28 дек. Власти Подмосковье продолжат обновлять электрички в регионе, всего с 2013 года было закуплено свыше 130 электропоездов, сообщил в четверг губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Мы каждый год обновляем составы электричек. С 2013 по 2016 год мы закупили 96 новых электричек, в 2017 году рекордное количество – 35», - сказал Воробьев.

Он добавил, что до 2020 года планируется закупить еще 60 электричек, чтобы поменять самые старые. Центральная пригородная пассажирская компания приняла программу по ремонту платформ.

По словам губернатора, это большая работа.