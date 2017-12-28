РИАМО (КОРОЛЕВ) - 28 дек. Городские службы Королева будут работать в штатном режиме в новогодние праздники для бесперебойной подачи воды и тепла в жилые дома, сообщается в аккаунте координационного совета города в Instagram.

«В новогодние праздники городские службы Королева будут работать в штатном режиме. Для поддержания надежной работы источников тепло- и водоснабжения, а также для бесперебойной подачи тепла и воды в дома, на ресурсоснабжающих предприятиях будут дежурить ответственные сотрудники», – говорится в сообщении.

Оформить заявку в ЕДС можно по многоканальным телефонам: 8(499)929-99-99, 8(495)512-00-11, через сайт www.eds-korolev.ru или скачать и использовать мобильное приложение «ЕДС Королев», которое доступно в App Store и Google Play.