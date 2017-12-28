РИАМО - 28 дек. Более 900 миллионов рублей потратили на строительство ФОКа с катком и реконструкцию спорткомплекса «Вымпел» в подмосковном Королеве, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

В четверг губернатор Подмосковья Андрей Воробьев посетил Королев. Глава региона осмотрел новый физкультурно-оздоровительный комплекс с ледовой ареной, названный именем двукратного олимпийского чемпиона Алексея Касатонова, а также спорткомплекс «Вымпел», который находится на завершающей стадии реконструкции.

«Новый ФОК в Королеве – это отличный подарок к Новому году всем любителям спорта. Ледовая арена даст дополнительный толчок к развитию хоккея и бенди (хоккей с мячом – ред.) в Московской области. Это особенно актуально в преддверии женского первенства мира среди юниорок, которое также пройдет в нашем регионе уже на новогодних каникулах. На строительство объекта выделено более 280 миллионов рублей из консолидированного бюджета Московской области и муниципалитета», - сказал глава областного Минспорта Роман Терюшков.

Он добавил, что стадион «Вымпел» - один из крупнейших спортивных объектов региона – в скором времени также будет готов принимать крупные турниры и большое число зрителей на своих трибунах. В состав спортобъекта входят современный бассейн, игровой зал, футбольное поле.

«Это очень масштабный проект и здесь проведена очень большая и сложная работа. Поэтому затраты здесь более чем оправданы. Реконструкция обошлась в более чем 630 миллионов рублей. Спрос на эти объекты в регионе и в самом Королеве очень большой, поэтому загрузка будет обеспечена на 100%», - добавил министр.

Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с ледовой ареной началось в Королеве в сентябре прошлого года и велось в рамках программы губернатора «50 ФОКов». Проектом предусмотрены ледовое поле размером 58 на 28 метров и тренажерный зал площадью 209 квадратных метров.

Спорткомплекс «Вымпел» находится на завершающей стадии реконструкции, которая началась год назад. Объект был построен в 1961 году и требовал обновления. Комплекс включает большой стадион и бассейн. На стадионе есть основное и запасное футбольное поле, беговые дорожки, спортивное ядро с баскетбольными, волейбольными и воркаут-площадками. Весной 2018 года завершатся работы по установке хоккейной коробки.