РИАМО - 28 дек. В подмосковных Химках в микрорайоне Сходня, где мужчина начал палить из ружья по рабочим, которые пилили деревья, никто не пострадал, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

Ранее в микрорайоне Сходня в Химках мужчина открыл огонь из ружья по рабочим, которые пилили деревья. На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники полиции. В стрельбе из неустановленного оружия подозревается житель Солнечногорского района. Мужчина доставлен в отдел полиции для выяснения всех обстоятельств произошедшего. Сотрудники полиции проводят проверку по данному факту.

«В результате происшествия никто не пострадал», - говорится в сообщении.