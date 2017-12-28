РИАМО - 28 дек. Знаком «Материнская слава» наградили трех жительниц городского округа Королев Подмосковья, каждой из них выплатят по 100 тысяч рублей, соответствующее постановление губернатора Московской области есть в распоряжении РИАМО.

«За заслуги в воспитании детей и укреплении семейных традиций наградить знаком «Материнская слава»: Асееву Олесю Александровну, Дядюн Марину Валерьевну, Ронжину Марию Григорьевну из городского округа Королев Московской области», - говорится в документе.

Каждой из них будет выплачено по 100 тысяч рублей за счет средств бюджета Московской области.

Знаком «Материнская слава» награждаются женщины, имеющие место жительства и постоянно проживающие в Московской области не менее пяти лет, родившие (усыновившие, удочерившие) и достойно воспитывающие пять и более несовершеннолетних детей, местом жительства которых также является Московская область.