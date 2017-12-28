РИАМО - 28 дек. Улучшение качества командной работы муниципальных и региональных властей стало главным достижением в Подмосковье в 2017 году, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Достижения: работа команды муниципальной и региональной власти. В нашем субъекте одно не работает без другого. Ты сколько угодно можешь прикладывать усилия, но они будут тщетны, если не работают муниципальные команды. Главное достижение, что сегодня работает команда», - сказал Воробьев на встрече с журналистами.

Он отметил, что это касается и дорог, и здравоохранения, и дольщиков, и борьбы с незаконными свалками.

«Была большая президентская программа по развитию инфраструктуры, сейчас это начинает забываться. Первое - это развитие Московского транспортного узла. И еще достижение - строительство перинатальных центров, сейчас эта тема снята», - заключил Воробьев.