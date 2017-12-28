РИАМО - 28 дек. Программу развития газификации Подмосковья на 2017 год выполнили на 100%, общая протяженность построенных сетей составила более 500 километров, говорится в сообщении пресс-службы заместителя председателя правительства Московской области Дмитрия Пестова.

В уходящем году по программе газификации на территории Подмосковья построено и введено в эксплуатацию 80 газопроводов в 82 населенных пунктах, в которых проживает в общей сложности 33 тысячи человек.

«Общая протяженность построенных в 2017 году сетей составила 512 километров, что является рекордом в современной истории Подмосковья. Годовой план по строительству объектов газификации в регионе выполнен в полном объеме», - говорится в сообщении.

Так, 25 декабря введен в эксплуатацию заключительный, 80-ый газопровод из запланированных к строительству на этот год. Объект построен в деревне Исаково Воскресенского района. Протяженность построенных газовых сетей составляет 9,6 километра. Газопровод даст возможность подключить к газу более 250 жилых домов.

Губернаторская программа «Развитие газификации в Московской области до 2025 года», – самая масштабная из принятых в регионе за последние десятилетия. За четыре года темпы газификации Московской области выросли в четыре раза.

За это время в рамках программы построено свыше 1,2 тысячи километров газопроводов, газифицировано более 260 населенных пункта, порядка 116 тысяч жителей Подмосковья получили возможность подключить к газу свои дома. До 2025 года предусмотрено создание условий для обеспечения газом 290 тысяч жителей региона.