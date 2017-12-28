РИАМО (БАЛАШИХА) – 28 дек. Открытие коворкинг-центра для поддержки и развития малого бизнеса в подмосковной Балашихе перенесли на январь 2018 года, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

Ранее его открытие было запланировано на 27 декабря.

«Мы заинтересованы в том, чтобы территория Балашихи стала комфортной бизнес-средой, для того, чтобы и наши жители, и те, кто сегодня приезжает к нам, кто работает в сфере торговли, бытового обслуживания, небольших производственных предприятий – могли комфортно открыть свой бизнес. Для этого нужно создать максимально комфортные условия, инфраструктуру поддержки малого бизнеса. Вместе с министерством инвестиций и инноваций Подмосковья мы реализуем проект по открытию коворкингов в городе. Один из них планируем открыть в Балашихе в январе 2018 года», – сказал глава Балашихи Сергей Юров.

Он отметил, что в планах городского округа расширить сеть коворкинг-центров как минимум еще до двух центров. Их создание обсуждается с компанией-оператором «Старт».

По словам Юрова, в 2017 году для поддержки малого бизнеса были выданы безвозмездные гранты на развитие 11 предприятий. В 2018 году в планах выдать более 30 подобных грантов.