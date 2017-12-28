РИАМО - 28 дек. Администрация Серпуховского района в 2018 году должна устранить 11 нарушений жилищного законодательства, выявленных Госжилинспекцией Московской области в ходе плановой проверки, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

«Госжилинспекция Московской области завершила плановую проверку соблюдения жилищного законодательства администрацией Серпуховского муниципального района. По итогам выдано восемь предписаний об устранении 11 нарушений», – сказал руководитель надзорного ведомства Вадим Соков.

Проверка установила, что в районе не осуществляется муниципальный жилищный контроль. Не утвержден перечень должностных лиц, которые являются муниципальными жилищными инспекторами. Не разработан и не утвержден административный регламент осуществления данной функции. Устранить эти нарушения и принять план проведения проверок на 2018 год администрация должна до 21 марта.

Кроме того, более чем в 100 многоквартирных домах района, где должны быть созданы советы МКД, их нет. Муниципалитет должен до 29 июня исполнить обязанность по созыву общих собраний собственников помещений по данному вопросу. Кроме того, администрация должна обеспечить ресурсоснабжающим организациям возможность оснащения помещений муниципального жилищного фонда приборами учета воды и газа.

Остальные предписания касаются устранения нарушений в документообороте, оценки критериев очередности проведения капитального ремонта для 10 домов, размещения на сайте администрации информации об очередниках, нуждающихся в предоставлении жилья по социальному найму.

«Администрация Серпуховского района стала последним муниципалитетом из 29, проверенных в уходящем году. В 2018 году запланировано 35 таких мероприятий», - отметил Соков.