РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 27 дек. Сотрудники пожарно-спасательной части Люберец в среду обнаружили женскую сумку у дома 1 по улице 3-е Почтовое отделение, жители приняли сумку за взрывное устройство, сообщил «РИАМО в Люберцах» сотрудник пожарно-спасательной части 27 Люберец.

В службу-112 Люберец поступил звонок от бдительных горожан, которые нашли на тротуаре у дома 1 по улице 3-е Почтовое отделение женскую сумку, они подумали, что там может быть взрывное устройство.

«По прибытию мы увидели лежащую на тротуаре женскую сумку из искусственной кожи. В ней оказался паспорт, кошелек и детские принадлежности. По документу мы вычислили хозяйку и передали ей потерянную вещь», – сказал сотрудник пожарной части.

Он добавил, что женщина не ожидала, что сможет вернуть свою сумку.