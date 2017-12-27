РИАМО - 27 дек. Министерство культуры Московской области наградило Серпуховский историко-художественный музей дипломом за развитие проекта детского культурно-познавательного туризма «Моя Россия», говорится в сообщении пресс-службы подмосковного ведомства.

Национальная программа детского культурно-познавательного туризма «Моя Россия», направленная на популяризацию культурного наследия Российской Федерации и приобщение молодежи к истории и культуре страны, реализуется с 2013 года. С 2016 года в программу включены экскурсии по объектам культурного наследия в Подмосковье: в Сергиевом Посаде, Коломне, по музею-заповеднику «Зарайский кремль», Истре и МВК «Новый Иерусалим», литературно-мемориальному музею-заповеднику А.П. Чехова «Мелихово».

«Серпуховский историко-художественный музей награжден дипломом министерства культуры Московской области за активную работу по реализации проекта министерства культуры Российской Федерации «Моя Россия», - говорится в сообщении.

В этом году Серпуховский историко-художественный музей вошел в культурно-познавательный маршрут «Большая засечная черта» и принял около 3 тысяч детей со всех концов России: Южно-Сахалинска, Махачкалы, Перми, Ростова и многих других городов. Школьники отправлялись в путешествие по местам, где зарождалась Московия. Одним из пунктов остановки стал Серпухов.

«В 2016 году в рамках проекта «Моя Россия» Подмосковье посетили около 6 тысяч детей из разных регионов страны, а в 2017 году – более 10 тысяч. В рамках этого проекта совместно с Российским союзом туриндустрии мы развиваем детские туристические маршруты «Золотое кольцо» – Ярославль: Москва – Сергиев Посад – Ярославль; «Есенинская Русь»: Москва – Рязань – Коломна; «Большая засечная черта»: Москва – Калуга – Тула – Серпухов; «Путешествие сквозь века»: Москва – Московская область. В 2018 году мы намерены развивать культурно-познавательный туризм и отдых для детей», – отметила министр культуры Московской области Оксана Косарева.