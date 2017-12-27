РИАМО - 27 дек. Печатный путеводитель «Говорящие электрички» Центральной пригородной пассажирской компании получил гран-при Всероссийской туристской премии «Маршрут года» в номинации «Лучший туристический путеводитель», говорится в сообщении пресс-службы ЦППК.

Всероссийская премия «Маршрут года» вручается с 2014 года. Всего в 2017 году на соискание премии было заявлено 446 проектов. К участию в финальных мероприятиях были приглашены 205 проектов из 56 регионов России.

«Путеводитель «Говорящие электрички», разработанный Центральной ППК, был признан лучшим печатным изданием всероссийской туристской премии «Маршрут года» и получил гран-при в номинации «Лучший туристический путеводитель». Всего в рамках данной номинации было представлено 16 проектов из различных регионов РФ, многие из которых были изданы при поддержке региональных министерств культуры и агентств по туризму», - говорится в сообщении.

Путеводитель оформлен в удобном для восприятия формате. Его красочный и информативный дизайн позволяет пассажиру погрузиться в интересные истории и легко найти карту всех направлений движения пригородных поездов на полигоне обслуживания ЦППК, в которой учтены пересадки на Московский метрополитен. Путеводитель включает в себя авторские тексты известных журналистов, материалы историков и путешественников.

Также для пассажиров Центральной ППК доступна серия мультимедийных аудиогидов для мобильных устройств. В настоящее время с их помощью можно узнать о достопримечательностях по маршрутам: Москва - Дмитров, Дмитров - Дубна, Москва - Сергиев Посад, Сергиев Посад - Александров, Москва - Рязань, Люберцы - Шатура, Москва - Владимир, Москва - Ожерелье, Москва - Тула, Москва - Переделкино, Переделкино - Калуга, Москва - Голицыно, Голицыно - Можайск, Москва - Новый Иерусалим, Новый Иерусалим - Волоколамск.

Для того, чтобы воспользоваться аудиогидом, необходимо пройти по ссылке на сайте travel.central-ppk.ru в разделе «Аудиогиды» в заинтересовавший маршрут или воспользоваться QR-кодом.