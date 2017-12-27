РИАМО - 27 дек. Госжилинспекция Московской области предписала управляющей компании «Спецкомсервис» из подмосковного Ногинска отремонтировать подъезд и укрепить балконные плиты, но УК не согласилась с этими требованиями и обратилась в суд, однако арбитраж подтвердил законность и обоснованность предписания, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

В доме №9А по улице Ильича в Ногинске инспекторы предписали провести косметический ремонт подъезда, привести в порядок провисшие и оголенные провода, укрепить разрушающиеся балконные плиты. «Спецкомсервис» обратился в арбитраж с заявлением об оспаривании предписания. Коммунальщики полагали, что для устранения указанных в предписании нарушений необходимо проведение работ капитального характера, которые УК выполнять не обязана.

«Арбитражный суд Московской области признавал законность и обоснованность предписания Госжилинспекции Подмосковья управляющей компании «Спецкомсервис» из Ногинска. УК пыталась оспорить требования о соблюдении правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, однако суд счел эти доводы несостоятельными», - отмечается в сообщении.

Как пояснил руководитель Госжилинспекции Московской области Вадим Соков, было отмечено, что все текущие, неотложные, обязательные сезонные работы и услуги считаются обязательными независимо от того, упоминаются ли они в договоре управления и имеется ли по вопросу их выполнения особое решение общего собрания собственников помещений в доме.

Арбитраж признал, что Госжилинспекция правомерно возложила на УК «Спецкомсервис» обязанность устранить выявленные нарушения. В удовлетворении требований управляющей организации было отказано.