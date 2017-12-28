РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 28 дек. Подольский хоккейный клуб «Витязь» в четверг сыграет с финским клубом «Йокерит» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщается на сайте ХК «Витязь».

По данным календаря матчей, опубликованного на сайте, подольский клуб «Витязь» встретится с финским «Йокеритом» в домашнем матче. Игра будет проходить на базе Ледового дворца «Витязь» в Подольске и начнется в 19:30 в четверг.

На данный момент в турнирной таблице чемпионата КХЛ в конференции «Запад» подольский «Витязь» находится на 11 строчке с 54 очками, а ХК «Йокерит» – на третьей строчке с 84 очками.