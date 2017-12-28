РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 28 дек. В подмосковном Подольске в четверг сотрудники Главного управления региональной безопасности Московской области проведут прием граждан, мероприятие будет проходить с 10:00 до 13:00, сообщается на сайте администрации округа.

Прием пройдет на базе общественной приемной исполнительных органов государственной власти Московской области и органов местного самоуправления в Подольске.

«В соответствии с утвержденным руководителем администрации губернатора Московской области графиком, в этот день прием граждан проведут уполномоченные сотрудники Главного управления региональной безопасности Московской области», – говорится в сообщении.

Прием пройдет в режиме видеоконференцсвязи с 10:00 до 13:00 по адресу: улица Кирова, дом №4 (1 этаж, со стороны концертного зала). Дополнительную информацию можно получить по телефону: 8(496)755-57-00.