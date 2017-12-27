РИАМО - 27 дек. Совет депутатов подмосковных Химок на заключительном в этом году заседании утвердил генеральный план городского округа, правила землепользования и застройки территорий (ПЗЗ), говорится в сообщении пресс-службы администрации Химок.

В Химках состоялось заключительное в этом году заседание совета депутатов с участием главы города Дмитрия Волошина.

«Главной темой повестки последнего в этом году заседания народных избранников стало утверждение генерального плана городского округа. Документ составлен с учетом мнений жителей Химок, инвесторов и многих других. Публичные слушания по принятию проекта генерального плана проходили на территории микрорайонов Химок. Участия в слушаниях принимали представители администрации, общественных объединений, совета депутатов, Института градостроительного и системного проектирования. В ходе публичных слушаний каждый смог задать вопросы и внести свои предложения», - отмечается в сообщении.

Генплан предусматривает строительство социальных объектов, новых спортивных площадок, домов культур, библиотек, реконструкцию дорог и многое другое. Проект генерального плана рассчитан до 2035 года.

Кроме того, в рамках заседания депутаты совета депутатов Химок утвердили правила землепользования и застройки территорий городского округа.

«В этом году мы сделали огромный рывок и завершили работу над генеральным планом. При его создании мы учли мнения и интересы абсолютно всех сторон. Большое внимание уделили мнению химчан. Округ должен развиваться согласно намеченному плану, это даст возможность комплексного развития муниципалитета», — сказал Волошин.