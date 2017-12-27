РИАМО – 27 дек. Лефортовский суд вынес решение об аресте начальника правового отдела «Роснефти», бывшего главы следственного управления Следственного комитета РФ по Центральному административному округу Москвы Алексея Крамаренко по делу о взятке от криминального авторитета Шакро Молодого, сообщает в среду РИА Новости.

«Избрать в отношении Крамаренко меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 15 февраля 2018 года», — сказала судья Елена Галиханова.

Как уточняется в сообщении, Крамаренко устроился на работу в «Роснефть» в марте, а перед этим уволился из следственных органов. Это произошло вскоре после того, как было возбуждено дело о получении высокопоставленными сотрудниками СК РФ взятки от криминального авторитета.

Ранее Крамаренко допрашивали в качестве свидетеля. При этом, по данным источника агентства, он «дал показания на одного из своих руководителей в генеральских погонах».

«Из трех арестованных офицеров их носил только экс-первый замглавы главка СК по столице Денис Никандров. Кроме него, в СИЗО оказались два полковника — глава управления собственной безопасности СК Михаил Максименко, а также его бывший заместитель Александр Ламонов», — добавляется в материале.

По версии следствия, высокопоставленные сотрудники СКР покровительствовали подручным криминального авторитета Захария Калашова по прозвищу Шакро Молодой. Они получили от него взятку в размере 500 тысяч евро для переквалификации обвинения по делу о перестрелке на Рочдельской улице возле ресторана Elements и освобождения из-под стражи одного из фигурантов дела Андрея Кочуйкова.