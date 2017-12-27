РИАМО - 27 дек. Музеи Москвы отправляют друг другу новогодние подарки в рамках акции «Музей, поздравь друзей!», при этом получатель подарка не знает дарителя, в акции принимают участие 29 музеев города, говорится в сообщении пресс-службы «Мосгортура».

«Двадцать девять московских музеев принимают участие в акции «Музей, поздравь друзей!» и отправляют друг другу новогодние подарки. Акция проходит по аналогии с популярной игрой «Тайный Санта», когда получатель подарка не знает, от кого именно ему пришел презент. В проекте принимают участие такие площадки, как Музей космонавтики, Московский музей современного искусства, Московский зоопарк и многие другие», - отмечается в сообщении.

Акцию организовал «Мосгортур». Каждый музей должен до 28 декабря, не раскрывая себя, доставить новогодний подарок своим коллегам из другого музея или галереи.

Также в рамках проекта «Музей, поздравь друзей!» «Мосгортур» проводит конкурс в своем официальном сообществе в Facebook. 28 декабря в группе будет опубликован альбом с 29 фотографиями подарков и подписями, куда пришел презент. Любой желающий может в комментариях предложить свою версию, какой музей отправил данный подарок. Автор первого правильного ответа получает экскурсию по музею или галерее для взрослого и ребенка или для двух взрослых. Всего разыгрывается 29 экскурсий. Конкурс проводится с 28 декабря до 8 января включительно.

Также по итогам конкурса среди победителей с помощью генератора случайных чисел будет разыграно пять дополнительных экскурсий от Московского зоопарка.

«В «Тайного Санту» обычно играют друзья, члены большой семьи или коллеги. Поэтому мы и предложили московским музеям такой большой дружественный предновогодний проект. Надеемся, что эта музейная игра станет традицией и каждый год культурные площадки не только в Москве, но и по всей России будут дарить друг другу подарки. Мы уже видели некоторые подарки музеев. Отгадать их отправителей будет непросто, поэтому участникам нашего конкурса в социальных сетях придется постараться!» – отметила первый заместитель генерального директора «Мосгортура» Наталья Лосева.

В акции «Музей, поздравь друзей!» участвуют: Музей космонавтики, музей-панорама «Бородинская битва», Музей истории ГУЛАГа, усадьба Кусково, «Манеж», Московский музей современного искусства, картинная галерея А. Шилова, Дом Бурганова, музеи В.А. Тропинина, В.В. Маяковского, К.Г. Паустовского, С.А. Есенина, А.Н. Скрябина, М.А. Булгакова, А.С. Пушкина, Марины Цветаевой, Высоцкого, Дарвиновский музей, Биологический музей имени К.Г. Тимирязева, Музей моды, музей «Садовое кольцо», Музей обороны Москвы, дом Н.В. Гоголя, объединение «Выставочные залы Москвы», комплекс «Северное Тушино», галерея Василия Нестеренко, Школа акварели Сергея Андрияки с музейно-выставочным комплексом, выставочный зал «Ковчег», Московский зоопарк.