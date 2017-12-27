РИАМО - 27 дек. Более 1,5 тысяч объектов привели в порядок в подмосковных городских округах Кашира и Ступино после вмешательства Госадмтехнадзора Московской области в 2017 году, сообщила в среду глава надзорного ведомства Татьяна Витушева.

«Инспекторским составом территориального отдела №22 Госадмтехнадзора Московской области в 2017 году проведен осмотр 2,5 тысяч объектов на территории городских округов Ступино и Кашира. В результате работы отдела почти 1,53 тысячи объектов и территорий различного социального значения приведены в надлежащее состояние», - сказала Витушева.

По ее словам, на протяжении всего года инспекторы территориального отдела принимали активное участие и в проведении специальных надзорных мероприятий, таких как «Рекламный мусор», «Засада», «Свет», «Договор чистоты» и другие. Инспекторы проверили 224 объекта размещения информации, 112 из которых по их предписаниям приведены в надлежащее состояние. Большая работа проведена в Кашире по улицам Садовой и Каширскому шоссе.

По итогам операции «Дорога» приведены в порядок 47 объектов придорожной инфраструктуры, а в рамках операции «Свет» - 48 объектов уличного, дорожного и дворового освещения. Проверено более 50 объектов водо - и теплоснабжения, по результатам проверок устранены нарушения в содержании 25 объектов. Ликвидировано 74 свалки мусора общим объемом около 2,5 тысячи кубометров, а также 450 очаговых навалов мусора объемом более 5 тысяч кубометров.