РИАМО – 27 дек. Московский клуб «Динамо» потерпел поражение от магнитогорского «Металлурга» в матче Континентальной хоккейной лиги, который закончился со счетом 5:1, сообщает в среду РИА Новости.

«Встреча, состоявшаяся в среду в Магнитогорске, завершилась со счетом 5:1 (2:0, 3:1, 0:0) в пользу хозяев льда. В составе «Магнитки» хет-трик оформил Мэтт Эллисон (3-я, 6-я и 28-я минуты), по шайбе забросили Сергей Терещенко (27-я) и Андрей Чибисов (39-я). Автором гола у «бело-голубых» стал Дмитрий Марковин (32-я)», — говорится в сообщении.

Защитник «Динамо» Андрей Кутейкин провел свой 400-й матч в КХЛ. Его партнер по команде форвард Дмитрий Казионов сыграл 500-ю встречу в регулярных чемпионатах.

Как уточняется в сообщении, «Динамо» не может выиграть в Магнитогорске с 10 октября 2011 года – тогда москвичи победили «Металлург» со счетом 6:5.