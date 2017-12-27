РИАМО - 27 дек. Порядка 46 тысяч сотрудников правоохранительных органов, дружинников и охранников будут обеспечивать безопасность проведения праздничных мероприятий в столице с 30 декабря по 8 января, говорится в сообщении пресс-службы департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы.

«Всего в обеспечении охраны общественного порядка и безопасности граждан в местах проведения праздничных мероприятий и на прилегающей к ним территории с 30 декабря по 8 января планируется задействовать наряд в количестве около 46 тысяч человек. Только в новогоднюю ночь в центральной части города будет задействован наряд в количестве 5,5 тысяч сотрудников полиции и Росгвардии, 3,5 тысяч народных дружинников и 2 тысяч сотрудников частных охранных организаций», — говорится в сообщении.

Порядка 3 тысяч металлодетекторов будет использовало при входе на открытые площадки проведения праздничных мероприятий. Также для зонирования территорий будут установлены металлические барьеры.

Все объекты, связанные с проведением праздничных мероприятий, и прилегающие к ним территории будут обследованы нарядами полиции с привлечением инспекторов-кинологов со служебными собаками с последующим составлением соответствующих актов. Только 31 декабря для обследования центральной части города будет привлечено 75 сотрудников-кинологов.

«В связи с принятым решением о круглосуточной работе Московского метрополитена для обеспечения охраны общественного порядка на станциях в новогоднюю ночь будут дополнительно привлечены в помощь нарядам УВД на метрополитене 460 сотрудников полиции», — уточняется в сообщении.

Особое внимание уделяется вопросам обеспечения безопасности детей, приезжающих на елки. Запланированы встречи прибывающих делегаций из регионов Российской Федерации на железнодорожных вокзалах и в аэропортах, а также их сопровождение сотрудниками полиции по заранее отработанным коридорам безопасности. Будет усилена охрана и в местах проживания участников и проведения мероприятий.