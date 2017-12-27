РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 27 дек. Сквер на улице Побратимов в подмосковных Люберцах планируют благоустроить в 2018 году, сообщил в среду глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

В среду он провел традиционный прямой эфир на Люберецком районном телевидении (ЛРТ), где подвел итоги уходящего года и ответил на вопросы жителей. В прямой эфир дозвонилась жительница Люберец и пожаловалась на плохое состояние парка на улице Побратимов у нового фитнес-центра. Женщина рассказала, что парк пострадал от майского урагана и в нем строители оставили забор после возведения спортивного объекта.

«Территория сквера на улице Побратимов, о которой рассказала жительница, закреплена за фитнес-центром, который и должен ее обустраивать и облагораживать. Весной 2018 года будем совместно с владельцами спортивного объекта решать вопрос с благоустройством территории», – сказал Ружицкий.

Он подчеркнул, что мнения жителей близлежащих домов тоже будут учитываться.