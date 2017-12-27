РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 27 дек. Глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий в среду пообещал решить вопрос с магазином на улице Попова, где в одном помещении продают лекарства и алкоголь.

В среду Ружицкий провел традиционный прямой эфир на Люберецком районном телевидении (ЛРТ), где подвел итоги уходящего года и ответил на вопросы жителей. В студию позвонила жительница Люберец и попросила разобраться с магазином в доме №26 на улице Попова, где в одном помещении находится аптека и алкомаркет. По словам жительницы, кроме того, в магазине нет пандуса для маломобильных граждан.

«Пандус – это святое. Его поставят. Он должен быть в каждом магазине. А вот со странным соседством аптеки и алкомаркета мы постараемся разобраться. Этот вопрос надо изучить, чтобы понять, почему так произошло», – сказал Ружицкий.

Он добавил, что даст поручение своим подчиненным в администрации, которые разберутся с этим вопросом и доложат ему.