РИАМО - 27 дек. В Подмосковье с 2018 года принимать экзамены на право управления сельхозмашинами будут с использованием портала госуслуг, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

В ведомстве прошел семинар-обучение с представителями образовательных учреждений Подмосковья по вопросам предоставления государственной услуги «Прием экзаменов на право управления самоходными машинами и выдача удостоверений тракториста-машиниста» на портале государственных и муниципальных услуг Московской области.

«С 2018 года предоставление госуслуг по приему экзаменов на право управления сельхозмашинами будет осуществляться с использованием портала государственных и муниципальных услуг Московской области. Представители 27 образовательных учреждений изъявили желание принять участие в семинаре и задать интересующие их вопросы. Были детально разъяснены правила и принципы использования портала, процедуры регистрации и оформления заявлений на предоставление госуслуг», — сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

Семинар был подготовлен в рамках исполнения поручений губернатора и проведения мероприятий дорожной карты по переводу государственных и муниципальных услуг в электронный вид совместно с министерством госуправления, информационных технологий и связи Московской области.

Как уточняется в сообщении, на вопросы присутствующих ответили заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Мороз, начальник управления регионального государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники министерства сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Фролов, начальник отдела приема экзаменов и выдачи удостоверений тракториста-машиниста управления регионального государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Владимир Волынский.