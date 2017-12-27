РИАМО - 27 дек. Начальник Госадмтехнадзора Московской области Татьяна Витушева вручила благодарности активистам регионального отделения общероссийского общественного движения «Народный фронт «За Россию».

«Вы – организация, которая объединяет активных, неравнодушных людей. Благодаря вашей активной работе народ доверяет вам, мы видим реальную связку с населением области. Спасибо за то, что вы не словом, а делом помогаете сотрудникам нашего ведомства в сфере наведения чистоты и порядка в Подмосковье. Инициированная ОНФ акция «Генеральная уборка» по борьбе со свалками мусора стала нашим общим и вполне успешным проектом», - сказала Витушева.

Она напомнила, что следующий, 2018 год объявлен президентом РФ Годом волонтера.

«У нас большой опыт работы с разнообразными организациями. В нашем общественном совете представлены все религиозные конфессии региона, молодежные и профильные объединения, не хватает вас!» – заключила Витушева.

Представители ОНФ подтвердили свое намерение войти в состав общественного совета при Госадмтехнадзора Московской области в следующем году.