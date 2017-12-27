РИАМО - 27 дек. Управление Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям оштрафовало собственника сельхозземли в городском округе Клин в Подмосковье на 500 тысяч рублей за нарушение земельного законодательства, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

В ведомство поступили материалы с результатами проверки соблюдения земельного законодательства в отношении ООО «Осирис», собственника двух земельных участков сельскохозяйственного назначения общей площадью 55,3 гектара в городском округе Клин.

«В результате проверки материалов установлено, что юридическим лицом не выполняются обязательные мероприятия по защите земельного участка от зарастания сорной и древесно-кустарниковой растительностью на площади 27,4 гектара. <…> В декабре 2017 года за выявленные нарушения управлением ООО «Осирис» привлечено к административной ответственности в виде наложения административного штрафа в размере 500 тысяч рублей», - говорится в сообщении.