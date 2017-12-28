РИАМО - 28 дек. Жители и гости столицы смогут бесплатно парковать автомобили на улицах города с 31 декабря по 8 января, автомобилистов призывают соблюдать правила парковки, сообщил РИАМО в четверг генеральный директор ГКУ «Администратор московского парковочного пространства» Александр Гривняк.

«В дни новогодних праздников, с 31 декабря по 8 января, автомобилисты смогут бесплатно припарковать свои машины на улицах города», - сказал Гривняк.

Он отметил, что при этом спрос на парковки в центре города возрастет, так как жители и гости Москвы будут активно приезжать в места проведения праздничных мероприятий.

«Мы просим автовладельцев особенно внимательно относиться к выбору парковки в эти дни, оставлять машины только в разрешенных местах, чтобы не создавать опасных ситуаций для пешеходов и других участников дорожного движения», - уточнил Гривняк.

Он напомнил, что на центральных городских улицах проходит фестиваль «Путешествие в Рождество». В связи с перекрытиями дорожного движения с 30 декабря по 3 января будет ограничен доступ к некоторым парковкам в центре города.