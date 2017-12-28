РИАМО - 28 дек. Переход со станции метро «Войковская» на станцию Московского центрального кольца «Балтийская» со стороны торгового центра будет закрываться после 23:00 с 28 декабря, сообщается в Twitter-аккаунте столичной подземки.

«С 28 декабря переход со станции метро «Войковская» на станцию МЦК «Балтийская» через ТЦ «Метрополис» будет открыт для пассажиров по рабочим дням с 7:00 до 23:00», - говорится в сообщении.

Как уточняется в аккаунте, в выходные и праздничные дни переход будет работать с 8:00 до 23:00.