РИАМО - 28 дек. Губернатор Московской области Андрей воробьев в эфире телеканала «360° Подмосковье» 28 декабря ответит на актуальные вопросы жителей и подведет итоги года, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

«Двадцать восьмого декабря губернатор Московской области Андрей Воробьев в эфире телеканала «360° Подмосковье» подведет итоги уходящего года. Начало программы – 19:00», - говорится в сообщении.

Вопросы губернатору можно задать с помощью поста с хештегом #вопросгубернатору в социальных сетях Twitter, Instagram, Facebook, «ВКонтакте» и «Одноклассники».