РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 27 дек. До конца 2018 года власти городского округа Люберцы планируют полностью решить проблемы обманутых дольщиков, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

В среду он провел традиционный прямой эфир на Люберецком районном телевидении (ЛРТ), в ходе которого он подвел итоги уходящего года и ответил на вопросы жителей.

«Мы планируем до конца 2018 года решить проблемы в городском округе, связанные с обманутыми дольщиками. Это настоящая беда для тех, кто приобрел квартиры, но не может в них жить», – сказал Ружицкий.

Он подчеркнул, что в самом городе Люберцы проблема обманутых дольщиков была решена еще в 2009 году.

«Проблема осталась в поселках. В настоящее время проблема обманутых дольщиков осталась в бывших городских поселениях Красково, Октябрьский, Малаховка. В соответствии с 131-ФЗ, полномочия в сфере строительства находились у городских поселений», – отметил Ружицкий.

По его словам, для решения проблем обманутых дольщиков в Краскове и Малаховке привлечены внебюджетные средства застройщиков ПАО ГК «ПИК», ООО «АРЕАЛ», ООО «Промстрой», которые осуществляют строительство в Люберцах.

Основные строительно-монтажные работы на объектах ЖК «Грин Сити» в Кореневе на улице Лорха выполнены в полном объеме. В настоящее время застройщик устраняет замечания, выявленные сотрудниками ГУ Госстройнадзора Подмосковья в ходе надзорных мероприятий.

«Для завершения строительства ЖК «Заречье» в поселке Малаховка на Быковском шоссе администрация городского округа Люберцы привлекла нового инвестора ООО ИСК «Ареал». Изначально там строила компания ЗАО «Инвестиционная Строительная Компания «АНТ». В настоящее время ООО ИСК «Ареал» проводит технический и финансовый аудит объекта ЖК «Заречье». Плановый срок завершения строительства и ввода объекта в эксплуатацию – сентябрь 2018 года», – заключил Ружицкий.