РИАМО – 27 дек. Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова поддержала законопроект о пожизненном лишении свободы за педофилию.

По ее словам, количество преступлений в отношении половой неприкосновенности несовершеннолетних за последнее время выросло.

«В связи с этим необходим целый комплекс мер, в частности, те меры, которые прописаны в законопроекте о пожизненном лишении свободы для педофилов. Мы входили в рабочую законодательную группу, свои предложения направляли, участвовали в заседании, в общем, активно участвовали в этом процессе. Я очень рада, что это тема приобрела уже конкретные действия», - сказала Кузнецова в эфире Радио «Комсомольская правда».

Ранее в правительстве РФ поддержали законопроект о пожизненном лишении свободы для педофилов. Инициатива была выдвинута вице-спикером Госдумы Ириной Яровой. Мера распространяется на преступления сексуального характера в отношении детей до 14 лет, влекущие тяжкие последствия.