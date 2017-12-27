РИАМО - 27 дек. Центральная пригородная пассажирская компания за 15 лет сможет обновить до 70% своего парка подвижного состава благодаря контракту о перевозке пассажиров в Москве и Подмосковье, говорится в сообщении пресс-службы ОАО «ЦППК».

Являясь крупнейшим пригородным железнодорожным перевозчиком России, Центральная ППК активно развивает качество предоставляемых услуг. С целью расширения парка собственных электропоездов, которых в настоящее время уже 86, объявлен конкурс на закупку еще 20 новых современных машин со сроком начала поставки - февраль 2018 года.

«Всего за 15 лет контракта на осуществление услуги по перевозке пассажиров в пригородном железнодорожном сообщении Центрального федерального округа, заключенного с Москвой и Московской областью, компания обновит 70% всего парка подвижного состава пригородных поездов»,- говорится в сообщении», - говорится в сообщении.

Для обеспечения пригородных пассажирских перевозок на участках железных дорог РФ к концу следующего года парк собственных электропоездов компании пополнится и составит 106 машин. Помимо этого, для обеспечения пассажирских перевозок на Московском транспортном узле (Московские центральные диаметры) планируется закупить еще 50 электропоездов.

Новые поезда должны быть оснащены системами климат-контроля, экологически чистыми туалетными комнатами в головных вагонах, системами видеонаблюдения, а также приспособлены для маломобильных пассажиров и оборудованы для провоза велосипедов.

«Компания продолжает демонстрировать высокую точность следования поездов (98,5%), при этом обеспечивая высокое качество сервисного обслуживания и выступая в роли перевозчика, предоставляющего качественные услуги от покупки билета до ремонта и обслуживания платформ и подвижного состава», - добавляется в сообщении.