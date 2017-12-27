РИАМО - 27 дек. Спасатели обнаружили на месте пожара в строении в Нагорном проезде в Москве сгоревший автомобиль, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС России по столице.

В среду в 15:58 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: Нагорный проезд, дом 10. Прибывшие подразделения подтвердили, что происходит горение в металлическом двухэтажном здании. В 17:13 возгорание ликвидировали на площади 1 тысяча квадратных метров.

«В ходе проведения проливки и разбора места пожара был обнаружен один пострадавший от факторов пожара легковой автомобиль»,- говорится в сообщении.

Информации о пострадавших не поступало.