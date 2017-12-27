РИАМО (БАЛАШИХА) - 27 дек. В центральном офисе МФЦ Балашихи на улице Советской открылась выставка-ярмарка работ людей с ограниченными возможностями здоровья, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

На выставке-ярмарке представили более 500 экспонатов. Это игрушки ручной работы, фигурки из полимерной глины, керамики, поделки из дерева, картины и многое другое. Посетители МФЦ могут купить экспонаты.

«Половина наших сотрудников – это родители детей с ограниченными возможностями. Мы объединились, чтобы сделать жизнь наших семей лучше и ярче, помогать друг другу. Если в семье родился необычный ребенок, жизнь от этого не становится катастрофой. Она должна быть нормальной. Хочу пригласить всех жителей города с нами порадоваться красоте, таланту и умениям «особых» мастерских. Мы очень часто пользуемся добротой руководства нашего МФЦ, которое берет на себя много вопросов. Мы оформляем документы, делаем фотографии. Это наш большой друг», – сказала директор общественной организации инвалидов и семей с детьми-инвалидами «Мир для всех» Татьяна Маланина.

По словам директора МФЦ Балашихи Дмитрия Толмачева, Многофункциональный центр планирует закупить стеклянные витражи, чтобы выставка работ организации «Мир для всех» могла располагаться в стенах МФЦ на постоянной основе.

«При поддержке главы Балашихи Сергея Юрова на территории МФЦ Балашихи совместно с общественной организацией «Мир для всех» мы открыли благотворительную выставку «Добрый Новый год». Мы очень рады, что это происходит именно в нашем учреждении. Мы тесно сотрудничаем с общественной организацией и благодарны, что они доверили нам провести такую замечательную выставку. Надеемся, она станет традиционной», – сказал Толмачев.

Общественная организация инвалидов и семей с детьми-инвалидами «Мир для всех» является социально ориентированной некоммерческой организацией. Организация победила в конкурсе грантов президента России. Все средства, собранные с продажи экспонатов, пойдут на занятия, реабилитацию и обучение подопечных «Мира для всех», а также на приобретение материалов для трудотерапии.