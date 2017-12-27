РИАМО - 27 дек. Судебные приставы, которые приехали в среду на фабрику «Меньшевик» в столице чтобы взыскать задолженность с компании, не пострадали в результате перестрелки, открытой директором фабрики, говорится в сообщении пресс-службы управления Федеральной службы судебных приставов по Москве.

В Даниловском отделе судебных приставов УФССП России по Москве 20 сентября 2016 года на основании исполнительного листа, выданного Арбитражным судом Москвы, о взыскании задолженности в размере свыше 3,3 миллиона рублей с ООО «КФ «Меньшевик» в пользу ООО «Денэм холл» было возбуждено исполнительное производство.

«Судебным приставом-исполнителем, тремя сотрудниками группы быстрого реагирования УФССП России по Москве с участием взыскателя и двух понятых 27 декабря 2017 года с был осуществлен выход по адресу должника-организации с целью применения мер принудительного исполнения. В ходе исполнительных действий сотрудники УФССП России по Москве и лица, участвовавшие в исполнительных действиях, не пострадали», — говорится в сообщении.

Утром в среду директор предприятия на улице Иловайской открыл стрельбу из винтовки, в результате чего были ранены трое, один человек погиб. По факту стрельбы возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство) и части 1 статьи 222 УК РФ (незаконный оборот оружия).

Арбитражный суд Москвы должен был рассмотреть иск о банкротстве фабрики «Меньшевик» 18 января. Кроме того, директор предприятия дважды судился с управлением ФССП Москвы, требуя признать действия приставов по взысканию долгов незаконными.