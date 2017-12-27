РИАМО - 27 дек. План по предоставлению земель для многодетных семей выполнили в Подмосковье на 62% в 2017 году, лучшими стали Можайский и Лотошинский районы, говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений Московской области.

Министр имущественных отношений Подмосковья Андрей Аверкиев и курирующие заместители министра встретились с представителями органов местного самоуправления для подведения годовых итогов в сфере земельных отношений. В рамках встречи подвели итоги работы органов местного самоуправления по исполнению показателей эффективности и наметили задачи на 2018 год.

«В части предоставления участков многодетным семьям муниципалитетами выполнено 62% плана. За 2017 год обеспечено землей 2,9 тысячи семей. Из 33,3 тысячи многодетных семей, поставленных на учет с момента принятия закона, обеспечено земельными участками 20,8 тысячи семей», - говорится в сообщении.

Наибольшего успеха по выполнению заявленного в начале года плана добились муниципальные районы Можайский, Лотошинский и городские округа Ступино, Пущино и Шаховская.

Кроме того, в 2017 году было выявлено более 3,3 тысячи договоров аренды на земельные участки, неиспользуемые или используемые собственниками не по назначению. В результате работы с арендаторами было расторгнуто порядка 640 договоров, в отношении 920 договоров арендаторы приступили к освоению в период претензионно-исковой работы, по оставшимся договорам идет работа. Муниципалитеты-лидеры в данной работе - это городские округа Химки, Егорьевск и Раменский район.

«В 2018 году Минмособлимущество планирует реализацию приоритетного проекта «Оптимизация деятельности муниципальных унитарных предприятий и хозяйственных обществ, акции (доли) которых находятся в муниципальной собственности в сфере коммунального хозяйства Московской области», - добавляется в сообщении.