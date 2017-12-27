РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 27 дек. Титулованные спортсмены – братья Уали и Али Куржевы в среду провели мастер-класс по самбо и дзюдо для юных спортсменов, занятие провели в школе №54 в поселке Октябрьский Люберец, сообщил «РИАМО в Люберцах» глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«Сегодня в школе №54 поселка Октябрьский городского округа Люберцы прошли соревнования и мастер-класс, который провели известные самбисты, братья-чемпионы, чемпионы мира по самбо Уали и Али Куржевы. В соревнованиях приняли участие юные спортсмены от 6 до 12 лет, которые только в этом учебном году начали ходить в недавно открывшуюся секцию по самбо в школе», – сказал Ружицкий.

Он подчеркнул, что для юных спортсменов это первые соревнования в их спортивной жизни.

«Эти соревнования для будущих чемпионов запомнятся на всю жизнь. Титулованные самбисты вручили им медали и подарили свои автографы. Также они провели мастер-класс, где показали технику и свои фирменные приемы. Полученная информация стала полезной не только для юных спортсменов, но и для их тренеров», – добавил Ружицкий.

По его словам, братья Куржевы – это культовые люди для самбо и дзюдо, на которых будут ровняться юные жители Люберец.

Один из братьев – Уали Куржев в 2013 году завоевал золотую медаль в соревнованиях по самбо в весовой категории до 74 килограммов на Универсиаде в Казани. Уали является мастером спорта международного класса, неоднократно становился чемпионом мира. Али Куржев является чемпионом и призером чемпионатов России и Европы, призером чемпионата мира, мастером спорта России международного класса.