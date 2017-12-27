РИАМО - 27 дек. В Московском метрополитене в продажу поступили карты «Тройка» и билеты «Единый», украшенные изображениями новогодней елки и снеговиков, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Новогодние карты «Тройка» и билеты «Единый» появились в кассах Московского метрополитена. Тематическую «Тройку» выпустили тиражом 10 тысяч экземпляров, а «Единые» на одну, две, 20 и 40 поездок — тиражом 600 тысяч экземпляров», - говорится в сообщении.

Как отметил первый заместитель начальника Московского метрополитена по стратегическому развитию и клиентской работе Роман Латыпов, столичное метро подготовило для пассажиров разные виды проездных билетов с новогодним дизайном. В продажу уже поступили новогодние брелоки с функцией карты «Тройка» и праздничные карты со снеговиком.

«На новогоднюю «Тройку» можно записать проездные билеты любого вида. Также во всех кассах можно купить тематические билеты «Единый». Карты создадут у пассажиров новогоднее настроение и станут памятным сувениром для москвичей и гостей столицы», — сказал Латыпов.

На «Тройке» изображена украшенная красной звездой и шариками новогодняя елка, из-за которой выглядывает снеговик в красной шапке и шарфе. Перед елкой стоит еще один снеговик, а рядом с ним собака (2018 год по восточному календарю — год Собаки). В нижнем левом углу — цифры 2018, в верхнем правом размещен логотип «Тройки».

Как и обычная «Тройка», новогодняя карта бесплатна. За нее следует внести залоговую стоимость в 50 рублей. Залог можно получить обратно при сдаче карты. Для этого нужно обратиться в один из сервисных центров «Московский транспорт». Они расположены на Старой Басманной улице, дом 20, корпус 1 и на улице 1905 года, дом 25.

На билетах «Единый» написано: «С Новым годом, Москва». Они украшены изображениями снежинок.

С 1 декабря в продажу также поступила новогодняя коллекция брелоков с функцией карты «Тройка». Их продают в двух сувенирных магазинах подземки на станциях «Маяковская» и «Трубная», а также в киосках на стойках «Живое общение».