РИАМО - 27 дек. В Москве возбуждено уголовное дело по факту невыплаты заработной платы работникам авиакомпании «ВИМ-Авиа», сообщается на сайте Следственного комитета России.

«Следственными органами Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 145.1 УК РФ (невыплата заработной платы)», - говорится в сообщении.

Установлено, что руководство общества с ограниченной ответственностью «Авиакомпания «ВИМ-Авиа», осознавая противоправность своего бездействия по невыполнению обязанностей, предусмотренных трудовым законодательством и индивидуальными трудовыми договорами по своевременной и в полном объеме оплате труда, осуществлению иных выплат работникам, умышленно, действуя из личной заинтересованности, допустило факты полной невыплаты заработной платы на срок более двух месяцев.

Только по состоянию на 19 декабря 2017 года задолженность по заработной плате составила свыше 490 миллионов рублей.

«В настоящее время следствие находится в тесном контакте с инициативной группой сотрудников авиакомпании, проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается», - добавляется в сообщении.

Авиакомпания «ВИМ-Авиа» 25 сентября 2017 года остановила выполнение всех чартерных рейсов из-за финансовых проблем и нехватки оборотных средств. Остановке предшествовала серия задержек рейсов в российских и зарубежных аэропортах, затронувшая тысячи пассажиров.

Общий долг «ВИМ-Авиа» перед банками и контрагентами сегодня оценивается более чем в 10 миллиардов рублей. Сертификат эксплуатанта авиакомпании ограничен, в связи с чем она не может осуществлять коммерческую деятельность.