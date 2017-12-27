РИАМО (БАЛАШИХА) - 27 дек. Письменный стол подарили семье Тарасовых из Балашихи после письма президенту России Владимиру Путину, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

Елена и Вячеслав Тарасовы переехали в Балашиху из Воронежа в 2005 году. Здесь у них родились близняшки Вика и Вероника. Елена работает в Балашихе старшим кладовщиком, а Вячеслав – электриком.

«В преддверии Нового года обычно ждешь какого-то чуда. Мы с девочками 21 декабря написали одно письмо Деду Морозу и одно – президенту России Владимиру Путину. На следующий день нам позвонили. Это было неожиданно. У девочек было пожелание, чтобы президент подарил им ученический стол. Они в 2018 году идут в первый класс. Наша мечта сбылась. Мы очень рады, девочки очень счастливы. Спасибо большое за этот подарок», – сказала Тарасова.

По ее словам, дочери хотели большой письменный стол, чтобы они могли заниматься за ним вдвоем.

Письмо от семьи Тарасовых из Балашихи передали в администрацию городского округа. Сотрудники управления потребительского рынка и услуг нашли предпринимателя, который был готов подарить детям письменный стол.

«Всегда приятно делать подарки. Особенно таким замечательным девочкам. Мы решили подарить им письменный стол. К нам поступила информация об этой семье из управления потребительского рынка и услуг администрации Балашихи. Мы приняли решение этот подарок вручить», – сказал директор торгового центра «Пирамида» Балашихи Аркадий Лалабеков.

Он добавил, что они нашли производителя, который изготовил стол специально по пожеланиям семьи Тарасовых.