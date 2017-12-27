РИАМО – 27 дек. Федеральная антимонопольная служба РФ отложит срок отмены внутрисетевого роуминга для российских операторов мобильной связи до 31 января, на данный момент наибольшая доля абонентов, путешествующих на условиях домашнего тарифного плана, зафиксирована у Tele2, сообщает в среду «Московский комсомолец».

«Сегодня <…> заместитель руководителя ФАС РФ Анатолий Голомолзин сообщил, что срок отмены переносится на 31 января 2018 года. При этом он отметил, что в значительной степени услуги связи в роуминге оказываются на уровне тарифов домашних регионов. Но у разных операторов это по-разному. По словам Голомолзина, наиболее высокий процент (порядка 80%) таких тарифов у Tele2. Далее по степени охвата абонентов идут «Мегафон», «Вымпелком» («Билайн» - ред.) и МТС», — говорится в сообщении.

Голомолзин отметил, что ведомство рассчитывает на то, что в течение предстоящих нескольких месяцев операторы также будут снижать тарифы, и не позднее мая следующего года этот вопрос будет решен окончательно.

Начальник управления регулирования связи и информационных технологий ФАС РФ Елена Заева указала на то, что наибольший процент абонентов, путешествующих на условиях домашнего тарифного плана, - у Tele2.

«Кстати, именно для этого оператора скорее всего будет принято решение о продлении исполнения сроков предупреждения до мая 2018 года. Это связано с тем, что реализация (отмены внутрисетевого роуминга у Tele2 – ред.) идет. Последним изменен на настоящий момент тарифный план «Классический» по Москве — это почти полмиллиона абонентов, которые теперь получили условия домашнего тарифного плана», — отметила она.

В августе ФАС выдала предписания «Билайну», «Мегафону», МТС и Tele2 исполнить предупреждение службы в части необоснованно высоких цен на внутрисетевой роуминг в России, что фактически означает его отмену.