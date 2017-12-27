РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 27 дек. В преддверии новогодних праздников в парках и скверах Подольска установили более 30 световых фигур, улицы городского округа украсили гирляндами, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

В преддверии Нового года и Рождества в Подольске появились яркие элементы праздничного убранства. Так были установлены и украшены более 50 новогодних елей, а во многих скверах и парках, на площадках массовых гуляний появились сверкающие разноцветными огнями световые фигуры.

«Всего для украшения городского округа было использовано более 300 метров дюралайна (световой гирлянды в виде шнура – ред.). Помимо этого, было использовано 262 новых гирлянд, а в целом округ украшают более 5,2 километров гирлянд и более 30 световых фигур», – говорится в сообщении.

В микрорайоне Климовск световые фигуры появились в детском парке в части Весенняя, на площади массовых гуляний за ДК «Машиностроитель» и в сквере Науки.