РИАМО (БАЛАШИХА) - 27 дек. В подмосковной Балашихе у местного жителя украли сумку, в которой находилось более 219 тысяч рублей, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

Инцидент произошел в кафе на Щелковском шоссе в Балашихе.

«В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейскими по подозрению в совершении преступления была установлена и задержана 24-летняя уроженка Тульской области. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража»», – говорится в сообщении.

Подозреваемого задержали и взяли с него подписку о невыезде. Ему грозит до 5 лет лишения свободы.