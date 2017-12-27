РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 27 дек. Проверка проводится по факту нападения на водителя скорой помощи в Люберцах, по ее итогам будет возбуждено уголовное дело, сообщил «РИАМО в Люберцах» сотрудник пресс-службы Главного управления МВД по Московской области.

Ранее сообщалось, что сотрудники полиции в Люберцах установили мужчину, который напал на водителя скорой помощи в ходе дорожного конфликта 26 декабря примерно в 21:41. У 54-летнего водителя скорой помощи произошел конфликт с водителем автомобиля Volkswagen Touareg. В результате аварии водитель скорой помощи получил телесные повреждения, а злоумышленник скрылся в неизвестном направлении.

«Злоумышленник пойман, но уголовное дело пока не заведено. На данный момент проводится проверка инцидента», – пояснил сотрудник пресс-службы.

Он добавил, что полиция установит, почему произошел конфликт между мужчинами.