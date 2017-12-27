РИАМО - 27 дек. Детский омбудсмен Подмосковья Ксения Мишонова попросила родителей серьезно отнестись к детской безопасности в период новогодних праздников, говорится в сообщении пресс-службы уполномоченного по правам ребенка в Московской области.

Она напомнила, что праздничные дни – это период повышенного детского травматизма. Самые распространенные зимние травмы – ожоги от петард и фейерверков и травмы, полученные на горках, а также отравления.

«Прошу всех взрослых в праздничной суете не забывать о детской безопасности, не оставлять малышей без присмотра, а подростков – без родительского контроля», - сказала Мишонова.