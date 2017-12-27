РИАМО - 27 дек. В столице обустроили еще пять новых плоскостных парковок со шлагбаумами почти на 800 машино-мест, они появились у станций метро «Теплый стан», «Новые Черемушки», на Кировоградской улице и у торгового центра «Горбушкин двор», сообщается на сайте московского паркинга.

«В столице заработали еще пять плоскостных парковок со шлагбаумами, их общая вместимость составила 794 машино-места, 82 из которых предназначены для автомобилей маломобильных групп граждан. Парковки расположены в самых востребованных у автомобилистов местах и будут удобны как для жителей близлежащих домов, так и для тех, кто пересаживается на общественный транспорт», — говорится в сообщении.

Две парковки появились рядом с метро у станций «Теплый стан» и «Новые Черемушки». На них установлены льготные тарифы: здесь можно оставить машину на 24 часа всего за 100 рублей. Еще две парковки обустроили на Кировоградской улице, они работают по абонементам. Одна парковка с почасовым тарифом открылась у ТЦ «Горбушкин двор».

Парковки с почасовой оплатой доступны автомобилистам уже сейчас. Те, на которых можно оставить автомобиль по абонементам, начнут работать в январе.

«Плоскостные парковки со шлагбаумами – как почасовые, так и абонементные – пользуются популярностью у автомобилистов. Особенно востребованы места для стоянки у транспортно-пересадочных узлов, где автомобилист может оставить машину и пересесть на городской транспорт. Мы развиваем проект таких парковок, стараемся обеспечить горожан стоянками, которые находятся в пешей доступности от станций метро, железнодорожных станций и МЦК», — отмечается в сообщении.

Получить более подробную информацию о новых плоскостных парковках автомобилисты могут в контакт-центре «Московский транспорт» по телефону: 8 (495) 539-54-54 (3210 с мобильного).