РИАМО - 27 дек. Жителям Московской области посоветовали особенно внимательно отнестись к покупке алкогольных напитков в преддверии новогодних праздников, сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по Подмосковью.

«Покупая алкоголь в сомнительных магазинах и уж тем более в ларьках или у непонятных продавцов через интернет, вы с большей долей вероятности приобретете суррогатную алкогольную продукцию. Осуществлять покупку алкогольных напитков следует только в стационарных торговых предприятиях», - говорится в сообщении.

При этом организации, осуществляющие продажу алкогольной продукции (за исключением пива и пивных напитков), должны иметь лицензию на осуществление данного вида деятельности. Лицензия на право розничной продажи алкогольной продукции в магазинах должна быть размещена в доступном для ознакомления месте. В России на сегодняшний день все продавцы алкоголя работают в системе ЕГАИС, которая позволяет контролировать продажи спиртного.

Специалисты рекомендуют при выборе алкогольной продукции обращать внимание на стоимость товара, не следует приобретать алкоголь по заниженной цене. Так, цена на водку крепостью 40 процентов содержания спирта в готовой продукции должна составлять не менее 205 рублей за бутылку объемом 0,5 литра при продаже в розничной торговой сети, минимальная розничная цена коньяка установлена в 371 рубль за 0,5 литра.

Также важно смотреть на состояние упаковки алкогольной продукции: колпачок должен плотно прилегать к стеклу бутылки, не должен прокручиваться; при переворачивании бутылки ее содержимое не должно вытекать; этикетка с информацией о продукте должна плотно прилегать к упаковке, также обязательно наличие на упаковке акцизных марок (за исключением пива, пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи).

Кроме того, название алкогольной продукции на марке должно совпадать с названием на этикетке, также на марке должна содержаться информация об объемной доле этилового спирта в продукте (градусах), объем тары в литрах или в кубических дециметрах, которая должна также совпадать с информацией на этикетке. Марка должна быть целой, без повреждений.

В том числе Роспотребнадзор советует проверить наличие на бутылке (упаковке) даты розлива, которая наносится производителем и должна быть легко читаемой и четкой; этикетка должна быть наклеена ровно, без разрывов и перекосов, и содержать полную информацию на русском языке, которая размещается на потребительской упаковке и должна содержать сведения: о наименовании продукции, местонахождении производителя (юридическом адресе); стране происхождения; декларировании соответствия алкогольной продукции, дата изготовления и срок использования.

«Потребитель имеет право ознакомиться с сопроводительными документами на алкоголь, удостоверяющими легальность его производства и оборота, это товарно-сопроводительная документация на алкогольную продукцию, содержащая информацию по каждому наименованию товара; сведения об обязательном подтверждении соответствия. Все эти документы должны быть заверены подписью и печатью поставщика или продавца с указанием его места нахождения (адреса) и телефона», - подчеркивается на сайте.

При возникновении вопросов по качеству алкогольной продукции и нарушении прав потребителей при ее реализации, рекомендуется обращаться в управление Роспотребнадзора по Московской области или его территориальные отделы.

Согласно федеральному законодательству, не допускается розничная продажа алкогольной продукции с 23:00 до 8:00 по местному времени. Запрет на продажу алкоголя в ночное время не распространяется на организации, реализующие алкогольную продукцию при оказании услуг общественного питания.