РИАМО - 27 дек. На сайте mos.ru обновился формат предоставления услуги по получению лицензий на медицинскую и фармацевтическую деятельность в столице, теперь представителю медицинской или аптечной организации достаточно прикрепить скан-копии документов об основном образовании, специализации и сертификатов сотрудников, заполнять соответствующие блоки в интерактивной форме больше не нужно, сообщается на сайте мэра столицы.

«Чтобы подать онлайн-заявку на получение лицензии, пользователю нужно зайти в раздел «Услуги. Бизнес. Лицензирование» и выбрать требуемую категорию (получение, переоформление или прекращение лицензии). После этого надо заполнить интерактивную форму заявки и прикрепить скан-копии необходимых документов», - говорится в сообщении.

При подаче документов на лицензирование медицинской деятельности также упростилась форма предоставления информации об изделиях медицинского назначения, теперь не надо заполнять блоки в интерактивной форме, вся информация прикрепляется в одном файле в формате Excel.

«Электронная заявка экономит время, избавляя от необходимости собирать бумаги и обращаться в органы власти лично. Кроме того, исключаются все ошибки, так как система не примет заявку, если заявление оформлено неправильно», - подчеркивается в сообщении.

Информация о решении департамента здравоохранения поступит в личный кабинет на портале в промежутке от трех до 40 дней в зависимости от цели обращения. При необходимости также можно получить дубликат лицензии.

Лицензия департамента здравоохранения дает право заниматься медицинской и фармацевтической деятельностью. Она выдается при условии, что медицинская или аптечная организация соответствует требованиям действующего законодательства в сфере лицензирования. В онлайн-режиме эта услуга предоставляется с конца 2016 года.

К началу 2017 года в электронный вид был переведен целый ряд услуг в сфере лицензирования. В частности, можно подать заявление на получение лицензии и аккредитацию образовательной деятельности. Для этого учреждение также должно соблюдать ряд условий. Свидетельство подтверждает, что качество образовательных услуг в учебном заведении соответствует государственным стандартам. За последние три месяца среди подведомственных департаменту образования школ, колледжей и вузов за лицензией на портал обратились 92%, а за аккредитацией — 97% учреждений.

Всего на портале mos.ru доступно 177 услуг и сервисов, 77 из них — для юридических лиц. В разделе «Услуги. Бизнес» можно получить 21 услугу в сфере строительства, восемь — в сфере природопользования и 13 — в других областях.