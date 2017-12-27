РИАМО - 27 дек. Активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта (ОНФ) в Московской области добились начала строительства новой общеобразовательной школы в поселке Большевик Серпуховского района, говорится в сообщении пресс-службы регионального отделения ОНФ.

Летом 2016 года жители поселка сообщили в ОНФ о неудовлетворительном состоянии здания Дашковской средней общеобразовательной школы 1967 года постройки. На тот момент школа была переполнена: в ней обучались 819 детей при проектной мощности в 392 ученика. Независимые эксперты по просьбе ОНФ обследовали здания и выявили, что конструкция находится в неудовлетворительном состоянии, зданию угрожает обрушение, и необходимо провести срочные восстановительные работы.

«В начале июня 2016 года активисты ОНФ направили в правительство Московской области обращение, в котором сообщили о техническом состоянии школы и внесли свои предложения по скорейшему решению проблемы с нехваткой мест в образовательном учреждении. <…> В конце лета 2016 года были завершены проектно-изыскательные работы по подготовке к строительству школы, в государственную программу Московской области «Образование Подмосковья» на 2014-2025 годы были внесены изменения и выделены средства на строительство новой школы в поселке Большевик, рассчитанной на 600 учеников», - отмечается в сообщении.

Как отметил член регионального штаба ОНФ Андрей Тамонов, будет построено четырехэтажное здание школы общей площадью более 9,5 тысяч квадратных метров, рассчитанное на размещение 24 классов, причем начальные классы будут выделены в отдельный блок. Все кабинеты будут оснащены необходимой мебелью и оборудованием для организации учебного процесса.

«Также в школе будут современные спортивные залы с подсобными помещениями, актовый зал на 300 мест, библиотека с читальным залом и книгохранилищем, блок медицинских кабинетов и пищеблок с обеденным залом на 300 посадочных мест. Прилегающую дворовую территорию распределят на несколько зон - отдыха и подвижных игр, физкультурно-спортивную зону, учебно-опытную и хозяйственную», - добавил Тамонов.